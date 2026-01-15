A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra poupou 1,65 milhões de euros (ME) em 2025 com revertências de medicamentos, através de um processo estruturado de modernização dos Serviços Farmacêuticos, reorganização logística e reforço da segurança.

Foi criada uma Unidade de Tratamento de Revertências, com equipa dedicada, que definiu e operacionalizou “um procedimento normalizado de revertências para toda a ULS, que permitiu o reaproveitamento seguro e rigoroso de medicamentos devolvidos pelos serviços clínicos”.

Em comunicado, a ULS adiantou que, paralelamente, “foi centralizado o processo de gestão de prazos de validade, que melhorou a articulação com os fornecedores, aumentou o aproveitamento de produtos próximos do fim da validade e permitiu a obtenção de créditos, ao mesmo tempo que se reforçaram o controlo e a redução do desperdício”.