diario as beiras
Coimbra

ULS de Coimbra poupou 1,65 milhões de euros em 2025 com aproveitamento de medicamentos

14 de janeiro de 2026 às 12 h06
3 comentário(s)
DR

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra poupou 1,65 milhões de euros (ME) em 2025 com revertências de medicamentos, através de um processo estruturado de modernização dos Serviços Farmacêuticos, reorganização logística e reforço da segurança.

Foi criada uma Unidade de Tratamento de Revertências, com equipa dedicada, que definiu e operacionalizou “um procedimento normalizado de revertências para toda a ULS, que permitiu o reaproveitamento seguro e rigoroso de medicamentos devolvidos pelos serviços clínicos”.

Em comunicado, a ULS adiantou que, paralelamente, “foi centralizado o processo de gestão de prazos de validade, que melhorou a articulação com os fornecedores, aumentou o aproveitamento de produtos próximos do fim da validade e permitiu a obtenção de créditos, ao mesmo tempo que se reforçaram o controlo e a redução do desperdício”.

Autoria de:

Agência Lusa

3 Comentários

  1. Júlio Correia diz:
    15 de Janeiro, 2026 às 16:44

    E em agradecimento o Governo demite a Administração.
    Votei AD. Mas agora…

    Responder
  2. João Gonçalves diz:
    15 de Janeiro, 2026 às 22:02

    Mais um bom exemplo de boa gestão, sem prejudicar a qualidade do serviço.
    Parabéns

    Responder
  3. Clara Silva diz:
    16 de Janeiro, 2026 às 9:11

    Muito bem e excelente exemplo a seguir por todas as Unidades de Saúde.

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de janeiro

Projeções das televisões apontam para abstenção entre 35,6% e os 43%
18 de janeiro

Presidenciais: Afluência supera últimas eleições com 45,51% dos eleitores a votar até às 16:00
18 de janeiro

André Pestana defende participação no ato eleitoral
18 de janeiro

Gouveia e Melo antecipa eleições marcantes e menor abstenção

Coimbra

CoimbraNacional
18 de janeiro às 14h48

André Pestana defende participação no ato eleitoral

0 comentário(s)
CoimbraNacional
18 de janeiro às 13h40

Coordenador do BE deseja que muita gente vote e em plena consciência

0 comentário(s)
CoimbraDestaque
18 de janeiro às 13h02

Cerca de 25% dos eleitores de Santo António dos Olivais já votaram até ao meio-dia

0 comentário(s)