ULS de Coimbra estável nas reservas de sangue

As reservas de sangue na Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra estão estáveis garantiu ontem o diretor do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional da ULS de Coimbra, Jorge Tomaz.

“Estamos numa situação estável, mas que é dinâmica. Graças à nossa estratégia de campanha não temos tido o impacto negativo que se tem verificado noutros locais no país e na Europa. Temos que ser perseverantes no nosso trabalho e conquistar mais dadores para o nosso painel para podermos continuar com uma unidade diferenciada e dar continuidade com os vários programas cirúrgicos e não-cirúrgicos”, disse Jorge Tomaz, durante uma colheita de sangue que decorreu no hall de entrada dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) e que pretende assinalar os 80 anos do Centro de Transfusões de Sangue.

