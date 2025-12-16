diario as beiras
Coimbra

ULS de Coimbra elabora novo modelo de acompanhamento e visita após a pandemia

16 de dezembro de 2025 às 15 h45
DR

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra está a implementar um novo modelo de acompanhamento e de visita nas unidades de internamento, após o período de restrições na pandemia de covid-19.

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, aquela entidade de saúde defende ser essencial reabrir as portas das unidades de internamento às famílias, havendo o reconhecimento de que a presença de um acompanhante é um fator determinante para o bem-estar, a recuperação clínica e a humanização dos cuidados do paciente.

O acompanhante ou familiar de referência, escolhido pela pessoa internada, “assegura a presença junto do doente, facilita a articulação com as equipas de saúde e mantém a ligação com o restante núcleo familiar, contribuindo para uma comunicação mais clara e para um acompanhamento mais seguro e personalizado”, disse o presidente do Conselho de Administração da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço, citado no comunicado.

