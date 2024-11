ULS de Coimbra cria clínica de diabetes nos Covões em 2025

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra vai criar, no Hospital Geral (Covões), uma clínica de diabetes de cuidados integrados, que deverá estar pronta até ao fim de 2025, anunciou ontem o presidente do Conselho de Administração da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço, durante o 11.º Workshop sobre diabetes 2024, que decorreu no Pavilhão Centro de Portugal.

“O que nós estamos a preparar é uma clínica totalmente integrada, em que o doente com diabetes sabe que é ali que vai ser sempre visto, independentemente da sua situação, ao contrário do que acontece hoje, em que o médico de família referencia o doente para endocrinologia, oftalmologia ou para a ortopedia e o doente anda um pouco perdido”, disse o presidente da ULS de Coimbra.

Segundo Alexandre Lourenço, o objetivo é garantir que um doente é enviado, pelo médico de família, para esta clínica, numa situação de doença aguda ou numa situação programada (consulta), evitando-se as esperas contínuas e garantindo-se melhor comodidade.

