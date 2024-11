ULS de Coimbra confiante de que nova maternidade vai a concurso em fevereiro de 2025

O presidente da Unidade de Saúde Local (ULS) de Coimbra mostrou-se hoje confiante de que vai ser possível lançar em fevereiro de 2025 o concurso público para a construção da nova maternidade da cidade.

“Estamos bem na linha da frente para conseguir atingir esse objetivo, que depende, evidentemente, de vários fatores, mas estamos confiantes de que vai ser possível”, disse Alexandre Lourenço, que falava aos jornalistas na inauguração da extensão de saúde de Taveiro, na dependência da Unidade de Saúde Familiar Manuel da Cunha (São Martinho do Bispo).

O responsável salientou que existe empenho de “todos os atores da região para garantir que o Centro tem a maternidade que merece”, salientando que a ULS de Coimbra é a instituição do país com mais partos e que dão um grande apoio na área da obstetrícia a todo o território nacional.

Alexandre Lourenço destacou que a ULS de Coimbra tem o maior programa de formação médica do país e que, na área da obstetrícia, tem 40 médicos internos preparados para outras unidades de saúde.

Em resposta aos jornalistas, mostrou-se ainda expectante de que seja possível lançar a obra em 2025, cujo investimento está estimado em 55 milhões de euros.

O presidente da Câmara de Coimbra partilhou do otimismo do responsável máximo da ULS, salientando que, finalmente, existe uma verba “suficiente” reservada no Orçamento do Estado para 2025 para a execução da obra.

“Os serviços municipais fizeram o trabalho que lhes competia para que o processo possa ser lançado sem mais problemas”, realçou José Manuel Silva, salientando que as acessibilidades estão definidas e os pareceres emitidos, pelo que “existem todas as condições” para que no início do próximo ano seja lançado, finalmente, o concurso de empreitada.

O autarca lembrou ainda que foi o seu executivo, há três anos, a decidir “definitivamente” a localização da nova maternidade, depois de vários anos a discutir a localização, sem que o processo avançasse, “para de uma vez por todos o projeto se desenvolver e Coimbra dispor da maternidade mais moderna do país”.

A nova maternidade, que será construída no perímetro dos Hospitais da Universidade de Coimbra, é há muito reclamada na região, tendo sofrido vários atrasos ao longo do tempo (em 2021, chegou a ser apontada a sua inauguração para 2024, e, em 2023, esperava-se que o concurso pudesse ser lançado no primeiro trimestre de 2024).

O Orçamento do Estado (OE) para 2025 reserva 45 milhões de euros para a construção da nova maternidade de Coimbra, cuja obra deverá ser lançada no próximo ano, referiu o Ministério da Saúde.

A construção da nova maternidade, que vai substituir as duas atualmente existentes na cidade de Coimbra, é um dos cinco grandes investimentos plurianuais do Governo para o próximo ano, que somam um investimento de 893 milhões de euros.

No dia 28 de outubro, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, considerou que a construção de uma nova maternidade em Coimbra é “uma necessidade absoluta” para a Região Centro e lembrou que está identificada como prioridade no relatório do Orçamento do Estado.

“A maternidade em Coimbra não é só um sonho de há muito tempo. É uma necessidade absoluta para a região Centro”, sublinhou.