ULS de Coimbra com 10.581 consultas e 26.878 operações no primeiro semestre de 2024

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra realizou, no primeiro semestre do ano, 10.581 consultas médicas hospitalares, 65.820 sessões de hospital de dia, 26.422 internamento, 26.878 intervenções cirúrgicas, 2.411 partos e atendeu 134.653 episódios de urgência.

“No setor hospitalar, a ULS de Coimbra assegura cerca de 8% de toda a atividade do Serviço Nacional de Saúde (SNS), medida pelo indicador doente padrão”, referiu aquela estrutura, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, a atividade realizada no primeiro semestre de 2024 consolida a ULS de Coimbra como “a unidade de saúde portuguesa mais destacada e mais completa prestadora de cuidados de saúde em Portugal”.

A nível dos cuidados de saúde primários, a ULS de Coimbra assegurou 766.649 consultas médicas, 365.977 consultas de enfermagem, 37.114 visitas domiciliárias e 17.163 consultas de outros profissionais.

Os dados dos primeiros seis meses de atividade foram revelados pelo conselho de administração na segunda reunião de integração do ano, que têm periodicidade trimestral, em que participaram dezenas de trabalhadores.

De acordo com o comunicado, nas componentes assistenciais e económico-financeiras, “a ULS de Coimbra encontra-se em linha ou a superar as metas estabelecidas no seu Plano de Desenvolvimento Organizacional”.

“As Reuniões de Integração da ULS de Coimbra são abertas a todos os colaboradores e transmitidas também em streaming, acessíveis de forma assíncrona, e permitem apresentar o trabalho realizado e os objetivos e planos para os meses seguintes”, explicou o presidente do conselho de administração, Alexandre Lourenço.

O administrador, citado na nota, referiu que um dos principais esforços tem sido “reforçar o papel diferenciador da ULS de Coimbra no contexto nacional”, apostando num modelo de “gestão participado na transformação do SNS em Coimbra”.

A ULS de Coimbra integra oito unidades hospitalares e 26 centros de saúde, garantindo um raio de ação em 21 concelhos e aproximadamente 415 mil utentes, na qual cerca de metade são idosos e a densidade populacional é mais reduzida.

Esta estrutura agrega os hospitais da Universidade, Geral (vulgarmente também conhecido por hospital dos Covões), Pediátrico e Psiquiátrico Sobral Cid e as maternidades Bissaya Barreto e Daniel de Matos, em Coimbra.

O Centro de Reabilitação Rovisco Pais, na Tocha (concelho de Cantanhede), e o Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede, também integram a ULS de Coimbra.