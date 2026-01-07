diario as beiras
ULS de Coimbra aumenta número de partos e ultrapassa os 5.100 em 2025

07 de janeiro de 2026 às 17 h42
Maquete da futura maternidade de Coimbra

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra realizou 5.166 partos em 2025, o maior número verificado em Portugal, que corresponde ao quarto aumento anual consecutivo desde 2022.

“Estes números vêm reforçar a urgência da nova maternidade de Coimbra – um novo espaço destinado a substituir as atuais maternidades e um projeto estruturante, que marcará o futuro da saúde materno-fetal na região Centro e em Portugal”, destacou o presidente do conselho de administração, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo Alexandre Lourenço, “estes números demonstram não apenas a dimensão, mas também a responsabilidade acrescida da nossa instituição na prestação de cuidados de saúde materna e neonatal de excelência”.

Autoria de:

Agência Lusa

