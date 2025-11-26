UGT diz que audiência com primeiro-ministro foi construtiva mas frisa que paralisação se mantém
O secretário-geral da UGT, Mário Mourão, considerou “bastante construtiva” a audiência que decorreu hoje em São Bento com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, mas “a greve vai manter-se”.
Tanto a UGT como o Governo mostraram disponibilidade para “continuar a trabalhar no sentido de encontrar pontos em comum para ver se há ou não margem para um acordo”, disse Mário Mourão no final do encontro que durou mais de uma hora.
“Até à greve geral acho que não é possível haver um acordo”, acrescentou o dirigente sindical, embora sublinhando que “há essa vontade de trabalhar” tanto por parte da UGT como do Governo.
Mário Mourão recordou que o anteprojeto de reforma laboral tem “mais de 100 artigos, muitos deles são artigos muito sensíveis e têm impacto nos trabalhadores” e, por isso “o essencial era verificar se as partes estavam ou não disponíveis para continuar a trabalhar”.
“Não havendo linhas vermelhas”, continuou, “há um ambiente propício a continuar a negociação para que se chegue a um bom resultado”.
Apesar de “o tempo não ajudar”, reconheceu que há “um caminho a percorrer” e não afastou a possibilidade de chegada a um acordo entre a UGT e o Governo em matéria laboral.
A existir acordo, “não pode ser feito à pressa” e, para já, a greve geral marcada para 11 de dezembro vai mesmo avançar.