O presidente do Conselho Europeu, António Costa, destacou hoje que o reforço da segurança energética é fundamental para a segurança da UE.

“Fica muito claro, com esta situação no Irão, que a única boa forma de termos preços estáveis e não dependermos dos outros e reforçarmos a nossa segurança energética, é investirmos cada vez mais na transição energética, porque é a única forma que nós temos de depender da nossa própria energia e isso é fundamental para a nossa segurança”, disse Costa, aos jornalistas portugueses à entrada da cimeira europeia, em Bruxelas.

“Temos de integrar as telecomunicações, temos de prosseguir a nossa agenda de simplificação, temos de olhar para a questão estratégica do preço da energia”, referiu também, numa altura em que o conflito no Irão provocou fortes subidas nos preços energéticos.

Os preços da energia e dos combustíveis, que dispararam nas últimas semanas, devido aos ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irão estão no topo da agenda do Conselho Europeu.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, representa Portugal na reunião dos líderes europeus.

Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva militar contra o Irão, que respondeu com o encerramento do estreito de Ormuz e ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas, incluindo energéticas, em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.