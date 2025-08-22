diario as beiras
Ucranianos celebram 34 anos de independência, mas sob o espectro da guerra

22 de agosto às 16 h57
Olga Filipova é a dinamizadora das comemorações em Coimbra

Os ucranianos em Portugal concentram-se depois de amanhã, domingo, em Coimbra, mas também em Lisboa, Porto, Faro, Viseu, Fátima e Funchal, entre outras cidades de Portugal e do mundo,  para celebrar a independência do país, num momento em que, segundo o líder da comunidade, estão cansados da guerra mas indisponíveis para ceder à Rússia.

Sob o lema “Apoie a Ucrânia, lute como um ucraniano”, estão previstas concentrações que celebram a data da autonomização  formal da antiga União Soviética, em 24 de agosto de 1991, mas que voltam a ser marcadas pela guerra iniciada três anos e meio pela vizinha Rússia.

“Apesar de esta guerra durar mais do que nós pensávamos inicialmente, os portugueses continuam a ajudar e a apoiar a Ucrânia”, assinala o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadokha, referindo que um dos objetivos das concentrações é justamente “agradecer a Portugal, à sociedade, ao Governo e aos políticos”.

Em Coimbra, Olga Filipova está na origem da iniciativa “O coração da ucrânia em Coimbra”, que volta a realizar-se no Mercado municipal durante todo o dia de domingo, considerando que “vamos celebrar todos juntos aquilo que é algo de importante”.

