UC quer despejar República das Marias do Loureiro por risco no edifício

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A República das Marias do Loureiro acusou ontem a Universidade de Coimbra (UC) de querer despejar as estudantes que ali vivem, na Alta de Coimbra.

Numa extensa nota publicada nas redes sociais, as estudantes acusam a instituição de ensino superior de tentar pôr fim à permanência das repúblicas na casa, situada na rua do Loureiro, perto do largo de São Salvador, desde o ano passado.

As estudantes afirmam que o processo começou a 8 de julho de 2025, quando a UC e os serviços sociais visitaram a habitação para “pressionar as residentes a abandonar o edifício antes do início do ano letivo”. Segundo as moradoras, a Universidade alegou que o imóvel “estaria em risco” e entregou um “relatório técnico”, mas sem “qualquer urgência estrutural que justificasse a retirada imediata”.

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