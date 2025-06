Túnel do Choupal fecha definitivamente já no mês de julho

O túnel do Choupal, junto à Ponte/Açude, será encerrado definitivamente em julho. A informação foi revelada pela empresa Metro Mondego, a solicitação do DIÁRIO AS BEIRAS.

Segundo a empresa, que recebeu nota informativa da Infraestruturas de Portugal (IP), o encerramento do túnel do Choupal acontecerá no início de julho, altura em que estará concluído “um desvio de trânsito provisório, com propósito de permitir uma alternativa rodoviária à atual passagem”.

Este desvio transitório está, nesta fase, a nascer uns metros ao lado do túnel do Choupal. O terreno está já a ser aplanado e parte do muro que separava a rua Pinto dos Santos do antigo canal ferroviário foi demolido.

