Treze pessoas assistidas por inalação de fumo após incêndio na COP30
Treze pessoas foram hoje tratadas por inalação de fumo devido ao incêndio que ocorreu na zona institucional da conferência do clima de Belém, anunciou hoje a presidência brasileira da COP30.
Em comunicado, a mesma fonte acrescenta que o estado dos 13 feridos está a ser monitorizado e que foi prestado “apoio médico adequado”.
O incêndio ocorreu perto das 14:00 (17:00 em Lisboa) e, segundo a presidência brasileira da COP30, foi controlado em aproximadamente seis minutos, tendo o espaço sido evacuado “em segurança”.
A organização acrescenta que, por precaução, o Governo brasileiro e a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês) decidiram conjuntamente fechar temporariamente a ‘Blue Zone’, onde decorrem as negociações e onde estão os pavilhões dos países, para os bombeiros possam fazer uma “avaliação abrangente de segurança”.
A presidência da COP pede às delegações que aguardem novas informações oficiais, que deverão ser transmitidas pelas 20:00, quando o local tiver sido “minuciosamente avaliado e considerado totalmente seguro”.
A ‘Green Zone’, onde decorrem as atividades da sociedade civil, permanece aberta e as atividades continuam como previsto.