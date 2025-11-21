diario as beiras
Nacional

Treze pessoas assistidas por inalação de fumo após incêndio na COP30

20 de novembro às 22 h03
Fotografia: BBC

Treze pessoas foram hoje tratadas por inalação de fumo devido ao incêndio que ocorreu na zona institucional da conferência do clima de Belém, anunciou hoje a presidência brasileira da COP30.

Em comunicado, a mesma fonte acrescenta que o estado dos 13 feridos está a ser monitorizado e que foi prestado “apoio médico adequado”.

O incêndio ocorreu perto das 14:00 (17:00 em Lisboa) e, segundo a presidência brasileira da COP30, foi controlado em aproximadamente seis minutos, tendo o espaço sido evacuado “em segurança”.

A organização acrescenta que, por precaução, o Governo brasileiro e a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês) decidiram conjuntamente fechar temporariamente a ‘Blue Zone’, onde decorrem as negociações e onde estão os pavilhões dos países, para os bombeiros possam fazer uma “avaliação abrangente de segurança”.

A presidência da COP pede às delegações que aguardem novas informações oficiais, que deverão ser transmitidas pelas 20:00, quando o local tiver sido “minuciosamente avaliado e considerado totalmente seguro”.

A ‘Green Zone’, onde decorrem as atividades da sociedade civil, permanece aberta e as atividades continuam como previsto.

