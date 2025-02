Treinador Luís Castro recebe Prestígio Municipal da Mealhada

O treinador português Luís Castro vai ser agraciado, na próxima segunda-feira, com o título Prestígio Municipal, “em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento, bem-estar e progresso do concelho”, como sustenta a proposta da autarquia.

Luís Castro vai receber das mãos do presidente da Câmara, na próxima segunda-feira, no Grande Hotel de Luso, o galardão Prestígio Municipal, tendo em conta que este treinador “construiu e reforçou uma relação próxima com o nosso Município, demonstrando dedicação exemplar, disponibilidade e compromisso com causas e valores que fortalecem, não só o desporto, mas todo o movimento social”, pode ler-se na proposta para a atribuição desta distinção.

A ligação de Luís Castro ao Município da Mealhada começou em 2000 ao assumir o comando técnico do Grupo Desportivo da Mealhada, praticamente no início da carreira de treinador.

Nas épocas de 2004/2005 e 2005/2006, no comando técnico do Futebol Clube de Penafiel, Luís Castro elegeu o Centro de Estágios do Luso para a preparação da equipa. E na época 2014/2015, voltou ao Centro de Estágios do Luso, para um estágio do Futebol Clube do Porto B.

Em 2019, o treinador plantou uma árvore na Mata Nacional do Bussaco e em 2021 apadrinhava o Projeto Atitude Agora, criado pelo Município da Mealhada, com o objetivo de trabalhar o desporto e a atividade física como resposta social para crianças e jovens.