Trânsito condicionado na rotunda do Parque a partir de dia 9

O trânsito vai estar condicionado na rotunda do Parque, a partir do dia 9 de dezembro, informou hoje a Metro Mondego.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a empresa refere que “na continuidade dos trabalhos de construção do troço urbano Alto de São João – Portagem do metrobus, a cargo da Infraestruturas de Portugal, vai ser implementada a partir do dia 9 de dezembro uma alteração da circulação rodoviária e pedonal na zona de confluência da Av. Emídio Navarro com a Rua do Brasil, junto ao Parque Verde, indispensável à execução em segurança dos trabalhos”.

“Esta intervenção, que se estima durar 14 dias, contempla, para além da construção da estação “Parque” do Metrobus, operações a nível da ligação da rede de saneamento, ligação da rede de telecomunicações, execução e ligação de sarjetas, execução de lancis e pavimentação, e integração urbana”, descreve o mesmo documento.

Assim, durante este período, o trânsito proveniente da Rua de Olivença e da Rua da Alegria com a intenção de ir para a Avenida da Lousã, terá de inverter a marcha na rotunda da Portagem.

Já o acesso à Rua de Olivença para quem vem da Portagem passa a ser feito na nova zona de inversão de marcha, um pouco mais à frente da atual. Tanto este fluxo como o da ligação da Rua do Brasil à Avenida da Lousã serão já as soluções definitivas.

Durante este período, a paragem provisória dos SMTUC e dos Serviços Alternativos ao Ramal da Lousã mantem-se no mesmo local, conforme indicado na imagem acima.