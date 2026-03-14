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Técnico da Académica quer contrariar jogo físico do Mafra

14 de março de 2026 às 08 h43
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A Académica recebe, este domingo, o Mafra, às 20H15 e o técnico António Barbosa alerta para a dimensão física e a capacidade ofensiva do adversário – que fez um “grande investimento para regressar à 2.ª Liga”.
O jogo de domingomarca o encerramento da 6.ª jornada da fase de subida da Liga 3. Na antevisão, António Barbosa considerou que o adversário, o Mafra, “tem recursos para competir pela subida”. Num campeonato com equipas muito próximas e em que impera a competitividade, “vai ser muito difícil alguém ficar de fora antes das últimas jornadas”, adiantou.
Sobre o jogo dos mafrenses, António Barbosa começa por dizer que “tem o melhor avançado da Liga 3”. Mas há mais: “Tem jogadores fisicamente muito robustos e faz das bolas paradas, sobretudo dos lançamentos, uma arma temível”.

 

Ler notícia completa na edição em papel e digital do Diário As Beiras de 14 de março de 2026

Autoria de:

Paulo Marques

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