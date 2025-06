Taxa de desemprego baixa para 6,3% em abril – INE

A taxa de desemprego situou-se nos 6,3% em abril, recuando 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior e ao período homólogo, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as “Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego”, em abril “a taxa de desemprego foi estimada em 6,3%, valor inferior em 0,1 p.p. ao dos três períodos de comparação: mês anterior, três meses antes e período homólogo”.

Já a taxa de subutilização do trabalho terá sido, segundo as estimativas provisórias do INE, 10,6%, inferior à do mês anterior e de três meses antes em 0,2 p.p. e inferior à do mês homólogo em 0,4 p.p..

Segundo o INE, em abril de 2025, a população ativa, de 5,565 milhões “alcançou o valor mais elevado desde fevereiro de 1998”.