diario as beiras
Nacional

TAP: Presidente da República espera que investigação seja cabal mas rápida

18 de novembro às 15 h35
0 comentário(s)
DR

O Presidente da República afirmou hoje esperar que a investigação que levou a buscas na TAP seja cabal, mas rápida, manifestando preocupação com a posição do Estado português no processo de reprivatização parcial da companhia aérea.

“É vantajoso para a privatização da TAP em geral que tudo o que houver a investigar seja investigado cabalmente mas também rapidamente”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas, no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa, no concelho de Cascais.

O chefe de Estado referiu que “uma operação como a privatização da TAP implica candidaturas, implica interesse de vários candidatos”, e argumentou que, nesse contexto, “quanto menor for a dúvida sobre o que se passou, sobretudo há muito tempo, melhor é para a posição de Portugal”.

“Quando se fala na TAP, o que importa é a posição de Portugal”, defendeu o Presidente da República.

O diretor nacional da Polícia Judiciária confirmou hoje a realização de buscas na TAP e noutros locais no âmbito de uma investigação liderada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) relacionadas com a privatização de 61% do capital da companhia aérea ao consórcio Atlantic Gateway, em 2015.

Questionado sobre estas buscas, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que tinha visto “que há investigação relativamente à decisão de 2015”, e que esse “é um tema que já tinha sido falado”, mas “depois durante muito tempo deixou de ser falado”.

A privatização de 2015 foi conduzida pelo então Governo PSD/CDS-PP chefiado por Pedro Passos Coelho. O consórcio vencedor era liderado pelo empresário norte-americano David Neeleman e integrado pelo empresário português Humberto Pedrosa, do Grupo Barraqueiro, onde hoje também foram realizadas buscas.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR), as buscas abrangeram 25 locais, incluindo empresas, sociedades de advogados e de revisor oficial de contas, não estando previstas detenções.

De acordo com a PGR, estão em causa suspeitas de crimes de administração danosa, de participação económica em negócio, de corrupção passiva no setor privado, de fraude fiscal qualificada e de fraude à Segurança Social qualificada.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de novembro

PRR: Carneiro acusa Governo de retirar 800 ME destinados à saúde e proteção social
18 de novembro

Portugal goleia México e está nos quartos de final do Mundial de sub-17 de futebol
18 de novembro

TAP: Governo encara buscas “com normalidade” e garante colaboração com autoridades
18 de novembro

Portugal dos Pequenitos em Coimbra com atividades durante o Natal

Nacional

Nacional
18 de novembro às 16h32

PRR: Carneiro acusa Governo de retirar 800 ME destinados à saúde e proteção social

0 comentário(s)
Nacional
18 de novembro às 15h43

TAP: Governo encara buscas “com normalidade” e garante colaboração com autoridades

0 comentário(s)
Nacional
18 de novembro às 15h35

TAP: Presidente da República espera que investigação seja cabal mas rápida

0 comentário(s)