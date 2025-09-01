Taça de Portugal: Bomba marialvina decide em Coimbra

O Marialvas derrotou ontem a Académica por 1-0 em jogo a contar para a 1.ª eliminatória da Taça de Portugal. Golo surgiu na 2.ª parte do prolongamento, aos 115’, depois de uma obra de arte de Deven Monteiro.

Ambiente de Taça de Portugal em Coimbra, com muitos adeptos a juntarem-se desde cedo nas imediações do estádio. Nota para os cerca de 200 adeptos que se deslocaram de Cantanhede para apoiar a turma marialvina.

Na Académica, destaque para as estreias de Nuno Macedo, na baliza, e de Cuba, avançado recém-chegado.

Jogo pobre

As duas equipas entraram em 4-3-3, muito encaixadas em todos os momentos de jogo, dificultando as oportunidades de golo na 1.ª parte. O sentido de responsabilidade estava do lado da Briosa, por estar numa divisão acima, e por isso a posse de bola situava-se mais no meio campo defensivo do Marialvas. Os de Cantanhede mantinham-se organizados, procurando sair rapidamente para o ataque assim que recuperavam o esférico.

