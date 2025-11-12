A banda Fitacola é o cabeça de cartaz da 28.ª edição do Cercal Rock que acontece este sábado, na sede da Banda do Cercal, na União de Freguesias de Gesteira e Brunhós. O grupo conimbricense, fundado em 2003, já esteve no festival em 2005, precisamente há 20 anos.

“Na altura eram uns miúdos porreiros, mas entretanto cresceram e já pisaram grandes palcos e fizeram colaborações nacionais e internacionais com artistas de renome. Deram um passo acima e nós entendemos que têm legitimidade para ser cabeças de cartaz”, disse ontem um dos fundadores do festival e membro dos Balbúrdia, João Paulo Castanheira, durante a conferência de imprensa que decorreu ontem no Espaço Finisterra, em Soure.

Peter Strange, compositor/performer de pop-rock português, natural de Lisboa, aBAND’onados, banda de Ceira (Coimbra), e os anfitriões Balbúrdia, fundadores do festival, compõem o alinhamento para uma noite dedicada ao rock cantado em português.

