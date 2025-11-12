diario as beiras
Soure

Soure: Regresso do Cercal Rock selado com Fitacola

12 de novembro às 10 h01
0 comentário(s)
Município de Soure

A banda Fitacola é o cabeça de cartaz da 28.ª edição do Cercal Rock que acontece este sábado, na sede da Banda do Cercal, na União de Freguesias de Gesteira e Brunhós. O grupo conimbricense, fundado em 2003, já esteve no festival em 2005, precisamente há 20 anos.

“Na altura eram uns miúdos porreiros, mas entretanto cresceram e já pisaram grandes palcos e fizeram colaborações nacionais e internacionais com artistas de renome. Deram um passo acima e nós entendemos que têm legitimidade para ser cabeças de cartaz”, disse ontem um dos fundadores do festival e membro dos Balbúrdia, João Paulo Castanheira, durante a conferência de imprensa que decorreu ontem no Espaço Finisterra, em Soure.

Peter Strange, compositor/performer de pop-rock português, natural de Lisboa, aBAND’onados, banda de Ceira (Coimbra), e os anfitriões Balbúrdia, fundadores do festival, compõem o alinhamento para uma noite dedicada ao rock cantado em português.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (12/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de novembro

Martim Syder é candidato à presidência do PSD de Coimbra
12 de novembro

PAN realiza X Congresso Nacional em dezembro na cidade de Coimbra para eleger direção
12 de novembro

Celebrações
12 de novembro

Dos mitos, invenções e deturpações da Tradição...

Soure

Soure
12 de novembro às 10h01

Soure: Regresso do Cercal Rock selado com Fitacola

0 comentário(s)
Soure
24 de outubro às 10h25

Rui Fernandes defende o caminho da “metropolização e coesão territorial”

0 comentário(s)
2025 autárquicasSoure
13 de outubro às 00h05

Autárquicas: Independente Rui Fernandes diz que Soure votou pela mudança

0 comentário(s)