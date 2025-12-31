Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) vão disponibilizar quatro circuitos especiais de transporte noturno de apoio à noite de fim de ano.

O acesso é gratuito e as quatro linhas, duas urbanas e duas mais periféricas, vão ligar a zona ribeirinha, onde se concentra o palco principal do programa da passagem de ano.

Para facilitar o transporte a, os SMTUC criaram quatro circuitos especiais de transporte noturno, com acesso gratuito. Os autocarros vão circular entre as 21H30 e as 23H00 e, mais tarde, entre as 02H00 e as 03H30.

O circuito 1 vai ligar a Portagem e o Tovim e no sentido inverso. Há viagens às 21H30, 22H10, 02H00 e 02H40 no sentido Portagem – Tovim e viagens às 21H50, 22H30, 02H20 e 03H00 no sentido inverso.

O circuito 2 vai ligar Santa Clara (Convento São Francisco) a São Martinho do Bispo, tendo os mesmos horários do circuito 1.

O circuito 3 liga o Convento São Francisco a Cernache e vice-versa. As viagens estão marcadas para as 21H30, 22H15, 02H00 e 02H45 em Santa Clara e às 21H50, 23H35, 02H20 e 03H05 em Cernache.

Já o circuito quatro vai ligar a Beira Rio a Sargento-Mor. Os percursos estão marcados para as 21H15, 22H15, 02H00 e 03H00 na Portagem e 21H40, 22H40, 02H25 e 03H25 em Sargento-Mor.