Serviço de Atendimento Complementar de Coimbra abriu sem médico

O Serviço de Atendimento de Coimbra (SAC) abriu no sábado no Centro de Saúde Fernão Magalhães, mas apenas prestou cuidados de enfermagem, disse à Lusa fonte da Unidade Local de Saúde (ULS), que confirmou a falta dos médicos escalados durante o fim de semana (sábado e ontem).

O motivo não foi apresentado, mas pode estar relacionado com a greve. Foi possível prestar primeiro atendimento de enfermagem e, sempre que necessário, os doentes foram encaminhados para outro nível de cuidados”, referiu fonte da ULS de Coimbra.

O Sindicato dos Médicos da Zona Centro lançou um aviso prévio de greve até ao final do ano para paralisação da sua atividade profissional ao trabalho suplementar ou extraordinário entre as 00H00 de 7 de setembro e as 24 horas de 31 de dezembro de 2024.

Apesar do aviso de greve, a ULS de Coimbra garante que o SAC irá manter-se em funcionamento. “A ULS de Coimbra valoriza o direito à greve dos médicos. Contudo, valoriza o acesso a cuidados de saúde aos utentes que, sem outra alternativa aos fim de semana, tolerâncias e feriados, apenas têm como resposta uma urgência hospitalar onde pagam uma taxa moderadora”, apontou.

Questionada sobre as medidas defendidas pelos médicos, fonte da ULS adiantou que as “unidades de saúde familiar são parte da ULS de Coimbra”, mas cabe ao “conselho de administração definir a estratégia e políticas de saúde”.

“A direção clínica dos cuidados de saúde primários acordou com duas equipas a abertura do SAC de Coimbra. Com outras unidades, o diálogo mantém-se”, explicou.

