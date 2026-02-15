António José Seguro ganhou hoje a segunda volta das presidenciais em Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã, os três concelhos que adiaram as eleições uma semana devido ao mau tempo, segundo os resultados provisórios.

Em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, Seguro recolheu 79,15%, Ventura 20,85% e a abstenção de 71,23% foi superior à média nacional (50%), segundo os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna – Administração Eleitoral.

Em Arruda dos Vinhos, distrito de Lisboa, o futuro presidente ganhou com 72,6% dos votos, contra 27,3% de Ventura, registando-se uma abstenção de 59,8%, também acima da média.

Já na Golegã, no distrito da Golegã, António José Seguro ganhou com 69,07% e André Ventura teve 30,93%. A abstenção cifrou-se em 66,78%.

António José Seguro, ex-secretário-geral do PS, foi eleito Presidente da República em 08 de fevereiro com um número recorde de votos e mais de 66% dos votos e André Ventura, candidato apoiado pelo Chega, conseguiu perto de 33%.

Em caso de adiamento, a lei determina que as eleições se realizem no domingo seguinte e foi isso que aconteceu hoje em Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã.