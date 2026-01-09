diario as beiras
Figueira da FozNacional

Seguro afirma na Figueira da Foz que vê coerência na recolha de apoios tanto à direita como à esquerda

09 de janeiro de 2026 às 20 h41
0 comentário(s)
DR

O candidato presidencial António José Seguro defendeu hoje que a recolha de apoios tanto à direita como à esquerda é coerente face aos objetivos da sua candidatura, após ser recebido na Figueira da Foz por Pedro Santana Lopes.

Questionado sobre como o eleitorado de esquerda veria a receção que Santana Lopes, ex-líder do PSD, lhe proporcionou – embora não declarando oficialmente o apoio -, ainda na Câmara da Figueira da Foz, o socialista respondeu que se dirige “a todos os portugueses” e a “todos os democratas, a todos os progressistas e a todos os humanistas”.

Porém, numa sessão com apoiantes na Assembleia Figueirense uns minutos depois e alguns metros ao lado, António José Seguro acabou a recordar que também recebeu hoje apoios à sua esquerda, referindo o da economista Susana Peralta ou do advogado Ricardo Sá Fernandes, militante do Livre que já liderou listas a eleições legislativas e fez parte da comissão de Ética do partido.

“Há pouco os senhores jornalistas perguntavam: ‘então foi cumprimentar uma pessoa de outro campo político, neste caso o Pedro Santana Lopes, que é presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz’.  Pois eu sou coerente com aquilo que digo. Eu quero que todos os democratas se envolvam e percebam o sentido de urgência em trabalhar para esta candidatura”, frisou.

Seguro destacou depois que hoje “a professora e economista Susana Peralta, que é à esquerda do espetro político” que representa, escreveu “um artigo no Público com razões para votar Seguro nas próximas eleições, e que declara claramente que vai coitar Seguro”, sendo até da sua Comissão de Honra.

“Ou mesmo Ricardo Sá Fernandes, que faz um apelo para concentrarem os votos nesta candidatura. Portanto, tudo isto é coerente com aquele apelo que eu faço a todos os democratas, todos os humanistas, e todos os progressistas se juntarem nesta candidatura”, frisou.

Afirmando querer “juntar todos, todos, todos” – na formulação usada pelo Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude de 2023, em Lisboa – Seguro afirmou que quer essa junção vinda “da esquerda, da direita, do centro, de gente que nunca teve qualquer ligação com a política”.

“Houve um período da minha vida em que eu senti que se ficasse na política contribuiria para desunir, para dividir, e fui-me embora, fui à minha vida. Fui dar aulas, tornei-me empresário, sou vitivinicultor, tenho as minhas vinhas, o meu olival, um alojamento local. Agora, ao fim de 10 anos, senti este apelo e esta urgência de ajudar o meu país”, afirmou.

O candidato apoiado pelo PS considerou ainda que se tornou “moda haver eleições de ano e meio em ano e meio, ou dois em dois anos”.

“Isto não é vida. Quem depois sofre são os portugueses”, disse.

No final da sua intervenção, António José Seguro foi ainda cumprimentar a direção da Assembleia Figueirense e jogar ‘snooker’, antes de seguir para Coimbra, onde termina o dia com um comício.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de janeiro

Câmara de Coimbra aprova orçamento de 32,7 milhões de euros dos Serviços de Transportes para 2026
09 de janeiro

Seguro afirma na Figueira da Foz que vê coerência na recolha de apoios tanto à direita como à esquerda
09 de janeiro

Tábua quer bombeiros com novas ambulâncias e veículos de combate a incêndios
09 de janeiro

Salas de Cinema das Galerias Avenida em Coimbra são monumento de interesse municipal

Figueira da Foz

Figueira da FozNacional
09 de janeiro às 20h41

Seguro afirma na Figueira da Foz que vê coerência na recolha de apoios tanto à direita como à esquerda

0 comentário(s)
Figueira da FozNacional
09 de janeiro às 18h07

Presidenciais: Santana diz que Presidência da República ficaria “bem entregue” a Seguro

0 comentário(s)
DesportoFigueira da Foz
09 de janeiro às 17h49

Atletismo: Nacionais de estrada na Figueira da Foz com novo percurso que favorece recordes

0 comentário(s)

Nacional

Figueira da FozNacional
09 de janeiro às 20h41

Seguro afirma na Figueira da Foz que vê coerência na recolha de apoios tanto à direita como à esquerda

0 comentário(s)
CoimbraNacional
09 de janeiro às 19h59

Presidenciais: André Pestana defende em Coimbra que dinheiro transferido para os privados deve ser investido no SNS

0 comentário(s)
Figueira da FozNacional
09 de janeiro às 18h07

Presidenciais: Santana diz que Presidência da República ficaria “bem entregue” a Seguro

0 comentário(s)