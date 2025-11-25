diario as beiras
Coimbra

Segurança Social de Coimbra alerta para problemas de saúde mental nas instituições

25 de novembro às 13 h43
A diretora do Centro Distrital de Coimbra da Segurança Social salientou hoje que a maioria das pessoas idosas institucionalizadas têm problemas de saúde associadas e que as instituições não têm meios para lidar com a situação.

“Neste momento, a maior parte das pessoas nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) têm problemáticas de saúde mental associadas e as instituições não têm meios ou até conhecimento para tratar esta problemática”, disse Manuela Veloso, num encontro da Rede Social de Coimbra.

Segundo a responsável, desde que foi criado o Complemento de Demência, o número de pedidos aumentou substancialmente, “porque quase todas as pessoas em ERPI têm associados problemas de saúde mental”.

Autoria de:

Agência Lusa

