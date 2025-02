Secção Filatélica da AAC comemora 60 anos em Coimbra

A Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra comemora o seu 60.º aniversário, no

próximo dia 22 de fevereiro, sábado.

Em nota à comunicação social, a estrutura anuncia que o programa comemorativo começa, pela manhã, com a já tradicional visita à Feira de Velharias de Coimbra. Segue-se um almoço, no Hotel D. Luís, e uma tertúlia filatélica.

Fundada em 1965 por um grupo de estudantes filatelistas, logrou realizar, apenas aos quatro anos de vida, a VII Exposição Filatélica Nacional “AEmipex 69”, a mais importante de dezenas de outras organizações filatélicas, ao longo destas seis décadas de existência.

Da sua atividade, destaca-se a criação, em 1977, do “C.C.C.C.- Clube de Coleccionadores de Carimbos

Comemorativos”, ainda hoje o único do género no país dedicado a esta área da filatelia, e a edição, em 1982, da revista “Cábula Filatélica”, distinguida nacional e internacionalmente.

Única secção filatélica na Europa que pertence a uma associação de estudantes e através dos seus mais de mil sócios, é atualmente uma voz viva da filatelia no panorama nacional.