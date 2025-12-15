A associação cultural Lúcia-Lima volta a organizar, na reta final do ano, mais uma Virada Gandaresa, em Cadima (Cantanhede), em que irão atuar nos três dias de festa, Scúru Fitchádu, Maquina e Sunflowers, entre outros.

A Virada Gandaresa vai realizar-se de 26 a 28, três dias com mais de 20 concertos, numa programação que conta ainda com oficinas, um almoço comunitário, poesia, uma exposição coletiva, uma caminhada e um concerto para bebés, num evento que tem crescido de ano para ano, afirmou à agência Lusa o presidente da associação, João Gil.

No cartaz deste ano, estão incluídos nomes como Sunflowers, Maquina, Baleia Baleia Baleia, Scúru Fitchádu, Claiana e o Grupo Típico de Cadima, afirmou o responsável, referindo que alguns dos destaques são de bandas e projetos que estão a lançar novos trabalhos.

Além de projetos nacionais e DJ sets, o cartaz conta também com a inclusão de “bandas e projetos da região da Gândara”, referiu.

“Tentamos fazer um cartaz entre a tradição e o futuro”, vincou João Gil.

Face ao crescimento do projeto, a Virada Garandesa deste ano desdobra-se entre quatro espaços da freguesia (a Lúcia-Lima, dois salões da Junta e a Associação do Santo Amaro da Quintã), afirmou.

Além da música, haverá uma exposição coletiva com 16 artistas das zonas da Gândara e da Bairrada (patente durante os três dias) e um mercadinho permanente na Lúcia-Lima, organizado pela Feira Fulminante, entre outras propostas de um programa que conta com “cerca de 50 atividades”, disse o presidente da associação.

“Há uma programação transversal, para todos os tipos de públicos, dos mais jovens aos seniores e com objetivo sempre de fortalecer a comunidade. Nesses três dias, vamos estar a viver a aldeia sempre com atividades”, disse João Gil, referindo que o evento tem tido cada vez mais pessoas “quer da zona quer de fora”.

Ao longo da Virada Ganderesa e tal como aconteceu noutras edições, é dinamizada uma recolha solidária de bens para famílias sinalizadas da freguesia.

O evento conta com o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), da Câmara Municipal de Cantanhede (distrito de Coimbra) e da Junta de Freguesia de Cadima.