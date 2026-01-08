diario as beiras
Figueira da Foz

Santana Lopes defende administração própria para o porto da Figueira da Foz

08 de janeiro de 2026 às 17 h31
0 comentário(s)
DR

O porto da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, devia ter uma administração única, dissociada de Aveiro, devido à sua complexidade, defendeu hoje o presidente da Câmara, Pedro Santana Lopes.

O autarca disse aos jornalistas, no final da sessão de Câmara de hoje, que “os problemas são muitos e não se compadecem com uma administração que esteja noutro sítio, mesmo que tenha um elemento da Figueira da Foz”.

“Não estou a dizer isto por alguma birra ou por algum intuito eleitoral, é porque acho mesmo que tem de ser. É uma inconsciência ser de outra maneira, porque os administradores são absorvidos”, considerou.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (09/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

08 de janeiro

Dois meses de obras vão condicionar Estrada da Beira em Miranda do Corvo
08 de janeiro

Ordem dos Médicos pede explicações ao INEM sobre alterações do modelo de triagem
08 de janeiro

Agenda gastronómica reforça promoção dos municípios das Terras da Chanfana
08 de janeiro

Governo admite renovar compensação financeira à Metro Mondego em 2029

Figueira da Foz

Figueira da Foz
08 de janeiro às 17h31

Santana Lopes defende administração própria para o porto da Figueira da Foz

0 comentário(s)
Figueira da Foz
08 de janeiro às 15h13

Polícia Municipal da Figueira da Foz deverá ter 16 elementos

0 comentário(s)
Figueira da Foz
08 de janeiro às 10h27

Figueira da Foz: Perigo espreita na arriba da Praia do Teimoso

0 comentário(s)