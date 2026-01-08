O porto da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, devia ter uma administração única, dissociada de Aveiro, devido à sua complexidade, defendeu hoje o presidente da Câmara, Pedro Santana Lopes.

O autarca disse aos jornalistas, no final da sessão de Câmara de hoje, que “os problemas são muitos e não se compadecem com uma administração que esteja noutro sítio, mesmo que tenha um elemento da Figueira da Foz”.

“Não estou a dizer isto por alguma birra ou por algum intuito eleitoral, é porque acho mesmo que tem de ser. É uma inconsciência ser de outra maneira, porque os administradores são absorvidos”, considerou.

