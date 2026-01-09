diario as beiras
Coimbra

Salas de Cinema das Galerias Avenida em Coimbra são monumento de interesse municipal

09 de janeiro de 2026 às 20 h20
DR

A Câmara Municipal de Coimbra aprovou hoje, por unanimidade, a classificação como monumento de interesse municipal das Salas de Cinema das Galerias Avenida, localizadas no Centro Comercial Avenida, na avenida Sá da Bandeira.

O espaço classificado integra duas salas de cinema localizadas no Centro Comercial Avenida: o Estúdio 1, no sétimo piso; e o Estúdio 2, no rés-do-chão, onde atualmente funciona a Casa do Cinema de Coimbra.

As duas salas em causa foram compradas pela Câmara Municipal de Coimbra em 2022, por 170 mil euros, “com o objetivo de assegurar a continuidade da dinamização de atividades sócio-cinéfilo-culturais já existentes naquele edifício histórico”, nomeadamente do Centro de Estudos Cinematográficos da Associação Académica de Coimbra (AAC), Caminhos do Cinema Português – Associação de Artes Cinematográficas e Fila K Cineclube.

