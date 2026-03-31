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S. José Pneus assinalou “60 anos fiéis ao que importa”

31 de março de 2026 às 09 h45
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Luís Aniceto, Helena Aniceto Tomé e José Aniceto | Foto DB-Ana Catarina Ferreira

A S. José Pneus festejou, no passado sábado (28 de março), 60 anos de atividade. Numa festa que reuniu amigos, clientes, fornecedores e colaboradores, a empresa assinalou “um percurso marcado pela consistência, responsabilidade e fidelidade ao que sempre esteve no centro da empresa: as pessoas, o rigor e o compromisso com o mercado”, refere nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.
Fundada em 1966, a José Aniceto&Irmão construiu uma posição de “liderança nacional na logística e distribuição de pneus, afirmando-se hoje como um dos principais operadores do setor na Península Ibérica”, acrescenta.
Sob a assinatura “60 anos fiéis ao que importa”, a S. José Pneus assinalou este marco como a afirmação de um “percurso coerente, em que o crescimento nunca foi feito à custa dos valores que definem a empresa”, destaca a nota.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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