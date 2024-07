Robô conta histórias com final escolhido pelos ouvintes

O futuro é hoje. Os robôs já estão em condições de prestar algumas funções assistenciais, designadamente na interação com o idosos. A Universidade de Coimbra acaba de anunciar uma tecnologia que pode ser utilizada na “estimulação cognitiva de idosos”, aliás tal como ficou provado num teste-piloto realizado na Cáritas Diocesana de Coimbra.

“O robô tem a capacidade de falar, incluindo expressões labiais sincronizadas com a fala, mas também de escutar e compreender o que o utilizador humano fala”, explicou Rui P. Rocha, orientador da investigação levada a cabo por Pedro Almeida, estudante do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (DEEC) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).

Designado “jogo sério”, o sistema é interativo: o robô narra uma história, interpelando o utilizador e conferindo-lhe, através de Inteligência Artifical, a possibilidade de escolher o curso seguinte da história, mediante as respostas recebidas pelo idoso e as suas preferências. O teste-piloto teve lugar no âmbito do projeto EuroAGE+, que promove o “envelhecimento ativo, através da utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) e, em particular, de robôs sociais assistenciais”.

