“Riquíssimo” associativismo tem montra de excelência no Parque Verde

Até domingo, quem passar pela margem direita do Parque Verde do Mondego vai ter dificuldades em centrar atenções apenas numa modalidade. A 2.ª edição da Expo Desporto#Coimbra arrancou ontem e, até domingo, desafia praticantes, curiosos e visitantes a contactarem de perto com 30 modalidades desportivas, desenvolvidas por cerca de 60 associações e clubes do concelho de Coimbra.

“Este será um grande momento do desporto em Coimbra, desfrutem”. As palavras do vereador do Desporto da Câmara Municipal (CM) de Coimbra, Carlos Matias Lopes, marcaram a abertura do certame que quer fomentar a prática desportiva, independentemente da modalidade, idade ou qualidade dos praticantes (federados ou não). “São muitos e bons amigos que temos aqui. É verdadeiramente emocionante ver a participação e a capacidade que Coimbra tem”, ressalvou o vereador que salientou que este evento é “uma forma viva de comemorar a atividade física”.

O certame começou com o desfile das várias coletividades e clubes, numa cerimónia que contou com a presença do secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias. “Deixo a minha felicitação à CM Coimbra pela iniciativa e dinamismo. Nos últimos meses foram várias as deslocações a Coimbra”, recordou o governante.

Salientando que a Lusa Atenas é “um município com uma dinâmica muito interessante” a nível desportivo, Pedro Dias frisou que “este é o caminho para se ter cidadãos ativos e saudáveis”.

Taça do Mundo de Parkour

Um dos condimentos especiais do evento é a realização, pela primeira vez em Portugal, de umaetapa da Taça do Mundo da Parkour. Até domingo, 116 “traceurs” (praticantes de parkour), de 27 países, prometem surpreender o público com acrobacias arrojadas, que aliam o estilo à criatividade. “Esta bienal do desporto é abrilhantada pela Taça do Mundo de Parkour, uma das duas que se realiza em 2024 e a primeira de sempre em Portugal”, destacou o presidente da CM Coimbra, José Manuel Silva, que frisou que, “em Coimbra as coisas acontecem”.

