Um jovem de 23 anos faleceu hoje na sequência de um atropelamento ferroviário na estação da Mealhada, que obrigou ao corte da circulação na linha do Norte, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

A circulação na ferrovia que liga Lisboa ao Porto, ficou interrompida no sentido norte-sul, mas já foi restabelecida.

