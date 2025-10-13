Mealhada
Restabelecida circulação ferroviária na Mealhada após atropelamento mortal
DB/Foto de Pedro Filipe Ramos
Um jovem de 23 anos faleceu hoje na sequência de um atropelamento ferroviário na estação da Mealhada, que obrigou ao corte da circulação na linha do Norte, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.
A circulação na ferrovia que liga Lisboa ao Porto, ficou interrompida no sentido norte-sul, mas já foi restabelecida.
