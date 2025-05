Região de Coimbra: Há 30 praias no distrito que vão ostentar a Bandeira Azul em 2025

Na época balnear de 2025 há 30 praias, no distrito de Coimbra ( 17 concelhos), que vão hastear a Bandeira Azul, distinção atribuída pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), após avaliação de um júri internacional.

O anúncio das praias, costeiras e fluviais – 404 a nível nacional –, bem como das 18 marinas e 22 em Embarcações Ecoturísticas aconteceu ontem, no Aquário Vasco da Gama, em Oeiras.

Centrando novamente atenções no distrito de Coimbra, o destaque vai para a Figueira da Foz, que mantém 11 praias com Bandeira Azul na época balnear de 2025, período que hoje começa e se prolonga até 31 de outubro.

O segundo concelho, no distrito, com mais praias com Bandeira Azul é Cantanhede, que passa a contar com quatro praias galardoadas: Praia da Tocha, Sete Fontes, Olhos de Fervença e Ançã. Destas quatro, apenas a Praia da Tocha estava na lista em 2024.

