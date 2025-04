Raul Almeida recordado com emoção no dia que celebrou a liberdade

Foi perante um “Atrium cheio”, revelou o presidente da Câmara de Mira, Artur Fresco, que o município homenageou o seu antigo presidente, falecido 27 de dezembro de 2024, Raul Almeida.

Na cerimónia pública que assinalou os 51 anos do 25 de Abril de 1974, a autarquia promoveu um sentido tributo ao ex-autarca que, a partir desta sexta-feira, passa a ter o seu nome imortalizado na entrada do edifício que tem, desde ontem o nome de Atrium Raul Almeida.

“A sua visão estratégica, capacidade de gestão, competência técnica e política, a capacidade de trabalho e negocial, associada a disponibilidade invulgar para todos ouvir, com todos conversar e a todos prestar contas de forma aberta e transparente”, foram aspetos realçados por Artur Fresco no seu discurso, que sublinhou ainda a “total dedicação a Mira e aos mirenses” de Raul Almeida. Na ótica do atual presidente, as posições assumidas pelo antigo edil foram “o meio e a âncora para dez anos de grande desenvolvimento no concelho”, realçou.

(Texto completo na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS)