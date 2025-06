Rapper brasileiro Matuê vai atuar no Mateus Fest de Viseu

O rapper brasileiro Matuê é o cabeça de cartaz do Mateus Fest, um festival pensado especialmente para o público jovem e que está integrado na programação de Feira de São Mateus de Viseu, anunciou hoje a organização.

A segunda edição do Mateus Fest realiza-se em 29 de agosto e contará também com as atuações de Van Zee, Lon3r Johny e ProfJam.

O presidente da Viseu Marca (entidade organizadora da Feira de São Mateus), Pedro Alves, contou que Matuê foi o artista mais pedido nas redes sociais para atuar este ano.

“O Mateus Fest é muito direcionado para o público mais jovem e acreditamos que, com os nomes que integram o cartaz desta segunda edição, teremos, com certeza, um festival que corresponde às expectativas desse público”, frisou.

Pedro Alves lembrou que “não havia no interior do país um festival com estas características, capaz de dar resposta ao que os mais jovens pedem e procuram, e o Mateus Fest veio preencher essa lacuna”.

“É, também, um evento que possibilita captar novos públicos e oferecer novos atrativos aos jovens emigrantes e turistas que, no período de verão, visitam a região de Viseu”, acrescentou.

Segundo a Viseu Marca, Matuê “é considerado um dos nomes mais influentes do hip-hop atual, com milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming”, tendo mesmo batido “o recorde da maior plataforma de música do mundo (o Spotify)”.

Matuê fez “o maior lançamento de sempre por um artista brasileiro nas primeiras 24 horas, com o álbum 333”, com mais de 16 milhões de reproduções só em 24 horas, acrescentou.

O rapper brasileiro atuou no sábado no MEO Arena, em Lisboa.

A organização realçou também que Van Zee tem conquistado êxitos como “Tempo”, “Perto” e “Alma Nua”, pisou o palco de vários festivais e esgotou os coliseus de Lisboa e do Porto.

Já Lon3r Johny e ProfJam “são conhecidos por serem precursores de um estilo único e lançaram recentemente, em Londres, o álbum “LONDON LP”, numa nova colaboração conjunta”, sendo este projeto que vão apresentar em Viseu.

Mas o festival não é feito só de concertos. No recinto haverá ainda atividades como tatuagens, pinturas faciais e uma barbearia.

O Mateus Fest integra a programação da Feira de São Mateus, que este ano se realizará de 07 de agosto a 21 de setembro.