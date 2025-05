Rali de Portugal: Pedra acabou com aspirações de Adrien Fourmaux em Arganil

As aspirações de Adrien Fourmaux (Hyundai i20) no Rali de Portugal acabaram hoje contra uma pedra, na segunda passagem pelo troço de Arganil, quando o piloto francês seguia a apenas oito décimas de segundo da liderança.

No segundo gancho da zona de Pai das Donas, ao ‘cortar’ a curva à esquerda, Fourmaux enfiou o carro na valeta, embatendo com uma rocha, partindo a direção do Hyundai da categoria Rally1, constatou a agência Lusa no local.

O Hyundai i20 ficou no meio do troço, em sentido contrário à prova, em posição perigosa, mas não impediu a passagem de outros concorrentes, como o japonês Katsuta Takamoto (Toyota Yaris), obrigado a aproveitar o pouco espaço disponível entre o carro acidentado e a barreira.

Apesar do acidente, a classificativa não foi interrompida, tendo-se sucedido as tentativas de remover o Hyundai, sem grande sucesso. Primeiro, os ‘marshall’ [voluntários que colaboram com a organização da prova] e elementos da GNR tentaram mover o carro de rali, sem o conseguirem. Depois, um jipe da Guarda Nacional Republicana (GNR) tentou empurrar, com a traseira, a traseira do Hyundai mas a tentativa foi logo abortada quando se ouviram plásticos a partir.

Por fim, a ‘velha técnica’ do levanta e empurra acabou por surtir efeito, com alguns espetadores a juntarem-se às autoridades nesse desiderato.

Enquanto o seu copiloto ia sinalizando o carro acidentado e removia pedras da beira da estrada, Fourmaux, obrigado a esperar pelo reboque após a passagem dos restantes concorrentes, acabou aplaudido, enquanto tirava várias ‘selfies’ com os fãs e, sentado numa cadeira, no meio do público, não recusou uma cerveja, brindando aos fotojornalistas presentes.