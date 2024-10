Râguebi: Estrangeiros já sentem a rivalidade

RC Lousã e Académica defrontam-se esta noite, às 21H00, no Estádio José Redondo, na Lousã, para a 2.ª jornada do Torneio de Abertura. De ambos os lados há treinadores estrangeiros, recém-chegados, mas já cientes de que este é um jogo especial.

O argentino Claudio Venturino comanda os destinos do RC Lousã e admite que “os sócios e dirigentes avisaram” da saudável rivalidade entre os dois vizinhos.

A ronda de estreia, no fim de semana passado, não correu bem para os lousanenses, mas o técnico garante que há “vários jogadores” e o próprio “ainda a conhecer o campeonato”. “Temos de nos adaptar, mas rapidamente”, diz.

Afinal, apesar de saber que “o jogo com o Cascais ia ser difícil e intenso” não esconde que “surpreendeu toda a gente”. Ainda assim serviu para “saber em que condições está a equipa e quais as decisões a tomar para ser o mais competitiva possível”.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt