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Quinta das Lágrimas estreia Garden Party com programa que combina música e cozinha

03 de julho de 2026 às 09 h44
Evento realiza-se hoje na Quinta das Lágrimas | Fotografia: DR
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...
Afonso Pereira Bastos
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Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O hotel de cinco estrelas de Coimbra recebe hoje a primeira edição da Garden Party, um evento que irá oferecer ao seu público momentos de música e variada gastronomia

A Quinta das Lágrimas dá início hoje à Garden Party, uma nova experiência ao ar livre integrada nas comemorações dos 700 anos da unidade.

Até ao final de setembro, as Garden Parties realizam-se todas as sextas-feiras, entre as 18H30 e as 22H00, convidando hóspedes e público em geral a desfrutar dos jardins históricos ao final da tarde.

Num ambiente descontraído, a iniciativa combina gastronomia, música e natureza num dos espaços mais emblemáticos de Coimbra.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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