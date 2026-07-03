Quinta das Lágrimas estreia Garden Party com programa que combina música e cozinha

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O hotel de cinco estrelas de Coimbra recebe hoje a primeira edição da Garden Party, um evento que irá oferecer ao seu público momentos de música e variada gastronomia

A Quinta das Lágrimas dá início hoje à Garden Party, uma nova experiência ao ar livre integrada nas comemorações dos 700 anos da unidade.

Até ao final de setembro, as Garden Parties realizam-se todas as sextas-feiras, entre as 18H30 e as 22H00, convidando hóspedes e público em geral a desfrutar dos jardins históricos ao final da tarde.

Num ambiente descontraído, a iniciativa combina gastronomia, música e natureza num dos espaços mais emblemáticos de Coimbra.

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