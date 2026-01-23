diario as beiras
Coimbra

Queda de ramos condicionou trânsito na estrada entre Coimbra e a Geria

23 de janeiro de 2026 às 16 h08
Fotografia: Ana Catarina Ferreira

A queda de vários ramos na Estrada Nacional 111-1, entre Coimbra e a Geria condicionou hoje a circulação rodoviária naquela artéria rodoviária, em ambos os sentidos. O incidente ocorreu por volta das 13H20 e obrigou a vários condutores a abrandarem a marcha para conseguirem circular.

Devido à rápida prontidão da Guarda Nacional Republicana e os trabalhadores do Horto Municipal de Coimbra, os vários ramos foram rapidamente retirados da estrada, desobstruindo as duas vias.

O IPMA prevê chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, tendo emitido vários avisos.

