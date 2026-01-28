Quatro pessoas morreram no concelho de Leiria na sequência do mau tempo, disse hoje o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes, precisando que duas mortes estão diretamente ligadas à depressão e as outras duas devido a paragens cardiorrespiratórias.

Uma outra pessoa morreu em Vila Franca de Xira, na sequência da depressão Kristin.

“Temos a lamentar quatro mortes, duas provocadas diretamente pela ocorrência do fenómeno que registámos, que teve uma dimensão ainda difícil de calcular, mas que seguramente será um dos dias mais negros do concelho de Leiria, e que coloca a nossa cidade e o nosso concelho num estado de alerta”, afirmou Gonçalo Lopes (PS).

Segundo o autarca, as mortes provocadas diretamente pela ocorrência foram de dois homens de 58 e 36 anos, um dos casos está relacionamento com o desabamento de um telhado e outro é um funcionário que trabalhava num parque fotovoltaico.

As outras duas, de acordo com informações da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria à Câmara de Leiria estarão relacionadas com duas situações de paragem cardiovascular.

Gonçalo Lopes, que afirmou não ter mais informação sobre se as situações estarão relacionadas ou não com a falta de socorro, acrescentou que não há registo de feridos graves, ao contrário do que tinha sido inicialmente avançado pela autarquia.

“Feridos ligeiros é possível que haja”, constatou.

O presidente sublinhou que o “fenómeno que aconteceu tem impactos muito grandes naquilo que é o funcionamento de muitas instalações”.

“Não temos a noção exata do número de imóveis privados e públicos afetados. Estamos a falar de mais de centenas de telhados voados, que têm efeitos imediatos no funcionamento e na vida das pessoas”, observou.

Gonçalo Lopes alertou ainda que, se existir precipitação nas próximas horas, há pessoas que poderão ter de ser realojadas.

“Por isso, apelava também à caridade, à solidariedade dos vizinhos para poderem acolher as pessoas que estão em dificuldades no momento”, frisou.

Prevendo-se que o abastecimento de água e eletricidade possa demorar, pelo menos 48 horas, o presidente apelou ainda ao bom senso da população no racionamento dos bens alimentares e do consumo da água.

Para as necessidades alimentares mais prementes, o quartel dos Bombeiros Sapadores poderá “acudir em situações de emergência”.