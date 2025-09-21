Quase cinco centenas de operacionais combatiam ontem, ao início da noite, o incêndio florestal em Oliveira do Hospital, que já tinha alastrado para o concelho vizinho de Nelas. As chamas eclodiram na localidade de Póvoa de São Cosme, na União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira, pelas 13H25.

O presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, Francisco Rolo, adiantou que, ao final da tarde, as chamas atravessaram o rio Mondego e alastraram ao concelho de Nelas, no seguimento de uma linha de fogo de alguns quilómetros que está por controlar.

“O incêndio não está controlado e vamos ter muito trabalho noturno”, disse o autarca, referindo que os meios terrestres estão a ser reforçados e que as condições climáticas (humidade e ausência de vento) podem ajudar no combate.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS