Oliveira do Hospital

Quase 500 operacionais combateram fogo em Oliveira do Hospital que já atingiu Nelas

20 de setembro às 10 h28
Quase cinco centenas de operacionais combatiam ontem, ao início da noite, o incêndio florestal em Oliveira do Hospital, que já tinha alastrado para o concelho vizinho de Nelas. As chamas eclodiram na localidade de Póvoa de São Cosme, na União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira, pelas 13H25.
O presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, Francisco Rolo, adiantou que, ao final da tarde, as chamas atravessaram o rio Mondego e alastraram ao concelho de Nelas, no seguimento de uma linha de fogo de alguns quilómetros que está por controlar.
“O incêndio não está controlado e vamos ter muito trabalho noturno”, disse o autarca, referindo que os meios terrestres estão a ser reforçados e que as condições climáticas (humidade e ausência de vento) podem ajudar no combate.

