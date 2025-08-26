Quase 25 mil infrações rodoviárias detetadas pelas autoridades na última semana

A GNR e a PSP registaram, na última semana, quase 25 mil infrações rodoviárias entre mais de 6,1 milhões de veículos fiscalizados no âmbito da campanha “Taxa Zero ao Volante”, anunciaram hoje as autoridades.

Num comunicado conjunto, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP adiantam que, entre 19 e 25 de agosto, foram fiscalizados 6.058.908 veículos, dos quais 5.655.411 pelo Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO), da responsabilidade da ANSR, e 49.907 pela duas forças de segurança, presencialmente.

No total, foram contabilizadas 24.940 infrações rodoviárias, entre as quais 662 por condução sob efeito do álcool, a maioria na área de intervenção da GNR (506) e no continente (641).

Durante a campanha, as autoridades registaram 2.571 acidentes, dos quais resultaram 11 mortos, 33 feridos graves e 800 ligeiros.

No mesmo período de 2024, tinham sido contabilizados mais 276 acidentes, menos dois mortos e mais 16 feridos graves e 86 ligeiros.

Segundo as autoridades, esta foi a oitava das 11 campanhas previstas para este ano no Plano Nacional de Fiscalização, tendo já sido fiscalizados presencialmente 493.651 condutores e controlados por radar 45.814.238 veículos.

No total, foram ainda sensibilizadas para o perigo de comportamentos de risco ao volante, incluindo a condução sob o efeito do álcool, 5.527 pessoas, das quais 441 entre 19 e 25 de agosto.

“A sinistralidade rodoviária não configura uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas, através da adoção de comportamentos seguros na estrada”, reiteram, na nota, a ANSR, a GNR e a PSP.