PSP faz cinco detidos em Coimbra e na Figueira da Foz

A PSP de Coimbra realizou, entre sexta-feira e domingo, cinco detenções, uma através de mandado de detenção, duas por crime de desobediência e duas por infrações rodoviárias, foi ontem anunciado.

Comunicado da força de segurança enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS explica que, pelo crime de desobediência, foram detidos, no sábado, dois suspeitos, com 41 e 53 anos de idade, que recusaram efetuar o teste de alcoolemia. A primeira detenção aconteceu durante a madrugada (às 04H40), no Passeio Infante D. Henrique, na Figueira da Foz.

A segunda foi às 20H00, na rua da Liberdade (Coimbra). “O suspeito foi fiscalizado na sequência de um acidente em que foi interveniente”, precisa o documento.

Já no domingo, às 00H10, também na cidade de Coimbra, a PSP detido um homem de 32 anos, “que conduzia sob efeito de álcool. Submetido ao teste de alcoolemia, acusou uma taxa de álcool no sangue de 1,91 gramas por litro”, esclarece a força de segurança.

