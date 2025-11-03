Dois homens, com 19 e 30 anos, foram detidos pela PSP de Coimbra, por serem suspeitos dos crimes de sequestro, ofensas à integridade física e violação de domicílio, informou hoje esta força policial.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PSP de Coimbra indicou que as duas detenções tiveram lugar na tarde de domingo.

“Pelas 17:00, a polícia foi acionada para uma ocorrência de violação de uma residência particular, agressões e sequestro, na zona do Tovim”, acrescentou.

