PSP de Coimbra apreende 125 mil euros em operação relacionada com criminalidade automóvel

A PSP de Coimbra anunciou hoje a apreensão de cerca de 125 mil euros, duas viaturas e uma serra de corte de metal, numa operação que está relacionada com uma investigação sobre criminalidade automóvel.

De acordo com a PSP de Coimbra, a operação foi realizada na quarta-feira, no norte do país, pela Secção Regional de Investigação à Criminalidade Automóvel, que tem sede no Comando Distrital de Coimbra da Polícia de Segurança Pública.

Nesta operação foi dado cumprimento a mandados de busca e apreensão, domiciliária e não domiciliária, no âmbito de uma investigação relacionada com os crimes de furto qualificado, de recetação qualificada e de branqueamento.

“Resultou na apreensão de diversos bens, nomeadamente a quantia monetária de 125.710 euros, duas viaturas automóveis (uma de valor e gama elevados e outra por suspeita de viciação e matrículas falsas), uma arma de alarme 8 mm, uma serra de corte de metal, um catalisador e um telemóvel”, informou.

A PSP de Coimbra revelou ainda que foram constituídas arguidas duas pessoas.