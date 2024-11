PSP apreendeu 27 viaturas em Coimbra e na Figueira da Foz

27 viaturas foram apreendidas no âmbito de operações de prevenção e fiscalização, realizadas na tarde e noite da passada sexta-feira e na madrugada de sábado, pela Polícia de Segurança Pública de Coimbra (PSP).

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a força de segurança refere que “as operações decorreram em Coimbra e na Figueira da Foz”.

Na Figueira da Foz “a operação decorreu, durante a tarde, e abrangeu policiamento de visibilidade em zonas de maior afluência de pessoas, tais como estação ferroviária/rodoviária, rotunda de homenagem ao pescador e alguns pontos na Gala; e fiscalização rodoviária, em duas fases distintas, em alguns dos principais acessos/saídas/locais de passagem da cidade (rotunda dos Bombeiros Voluntários, rotunda Eng. Coelho Jordão e avenida Brasil)”, descreve a mesma nota.

No âmbito da operação, foram fiscalizados cerca de 250 veículos, tendo sido aplicados 51 autos por contraordenação e apreendidas três viaturas.

Por sua vez, em Coimbra, a fiscalização teve lugar na noite de sexta-feira e madrugada de sábado, incidindo no controlo de indivíduos suspeitos junto ao Polo II da Universidade de Coimbra, com a participação do IMT, e na fiscalização, em conjunto com a ASAE, de estabelecimentos em vários pontos da cidade, na Pedrulha e em São Martinho do Bispo.

No decorrer da atividade policial, foram fiscalizadas 176 viaturas, tendo sido apreendidas 24 veículos e identificados 64 indivíduos.