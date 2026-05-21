PSD critica pagamento de viagens especiais de SMTUC para a Queima das Fitas

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A concelhia do PSD de Coimbra criticou hoje, num comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a cobrança de bilhete nos circuitos especiais noturnos dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) nas noites da Queima das Fitas.

Os sociais-democratas relembram que, em anos anteriores, este serviço teve “acesso gratuito”. No mesmo comunicado, o PSD lamenta esta medida porque, apesar de haver “muitos jovens até aos 23 anos que beneficiam da gratuitidade associada aos transportes públicos”, salienta que há “milhares de estudantes acima dessa idade, trabalhadores-estudantes, antigos estudantes, visitantes e cidadãos que passam agora a suportar um custo adicional num serviço criado precisamente para responder às exigências excecionais da Queima das Fitas”.

O executivo municipal revelou ontem que os circuitos especiais “funcionam diariamente entre as 00h00 e as 06h00, mediante utilização de título de transporte válido, recordando-se que o mesmo é gratuito para toda a rede de transportes até aos 23 anos”.

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