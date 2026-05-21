Coimbra discute no sábado soluções para a economia circular no setor automóvel

O setor automóvel ainda tem um longo caminho a percorrer na implementação de medidas de economia circular, apesar de já existirem as tecnologias de reciclagem, disse hoje à agência Lusa a gestora de inovação da Universidade de Coimbra (UC).

Para promover o diálogo entre a academia, as empresas e os diferentes agentes do setor automóvel, criando sinergias que contribuam para acelerar a adoção de soluções mais sustentáveis e inovadoras, realiza-se no sábado à tarde o evento “Pacto para a Economia Circular – Setor Automóvel”.

O encontro, organizado pelo Centro de Serviço da Porsche Coimbra e a UC, pretende, segundo Margarida Anastácio, gestora de Inovação-UC Business, divulgar “as inovações desenvolvidas na UC, no âmbito da economia circular, e sensibilizar o setor automóvel”.

“Já existe uma grande economia em volta deste setor como, por exemplo, o processo de reciclagem dos pneus, que é o mais conhecido, mas existem muitos outros, como o vidro automóvel, apesar de ser uma tecnologia recente e ter algumas dificuldades, e alguns tratamentos, ainda que ténues, na área dos óleos lubrificantes, na área das baterias, nomeadamente dos veículos elétricos, além da reintrodução dos bioplásticos e da própria reciclagem dos têxteis dos veículos”.

De acordo com a especialista, existe já tecnologia para muitas áreas da economia circular no setor automóvel, embora algumas sem grande divulgação e com um nível de desenvolvimento que tem de ser mais trabalhado até se atingir, por exemplo, o nível da reciclagem de pneus.

“Temos aqui ainda um longo caminho que é preciso fazer na implementação das soluções existentes, desde os vidros, os têxteis e os plásticos”, sublinhou Margarida Anastácio, salientando que todos estes temas relacionados com a sustentabilidade vão estar em discussão no encontro de sábado.

No evento, vão ser apresentados resultados e avanços tecnológicos dos projetos de investigação e inovação desenvolvidos pela UC no âmbito das agendas mobilizadores do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Aquilo que se pretende é juntar vários operadores do setor, as centrais de resíduos, as empresas que trabalham nas componentes para o setor automóvel, de forma que se possa, juntamente com as empresas, fazer esta transferência de conhecimento e torná-la aplicável naquilo que é a produção portuguesa para este setor”, sublinhou.

Desde 2019, que a UC, através da criação da UC Business, divisão de tecnologia e conhecimento, promove atividades de aproximação às empresas.

“Trabalhamos com empresas nacionais e internacionais, exatamente de forma a colocar as nossas tecnologias, as nossas competências tecnológicas ao seu serviço e ao serviço do setor empresarial”, adiantou Margarida Anastácio, frisando que a investigação é fundamental para se “dar os saltos tecnológicos necessários”.

Na iniciativa “Pacto para a Economia Circular – Setor Automóvel”, subordinada à inovação, são oradores os académicos João Pereira, João Gil e Sandra Jordão no painel sobre sustentabilidade.

Num outro painel, dedicado à economia circular, intervêm os professores Luísa Durães, Cecília Santos e Jorge Coelho, realizando-se no final uma mesa-redonda sobre “Circularidade sobre rodas: O futuro da mobilidade sustentável”.