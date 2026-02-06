diario as beiras
Proteção Civil alerta para chuva intensa e ventos fortes com depressão Marta

06 de fevereiro de 2026 às 13 h04
O comandante nacional da Proteção Civil pediu hoje às populações que mantenham um comportamento seguro, face à chegada da depressão Marta, que trará bastante chuva e ventos com rajadas que poderão atingir os 100 quilómetros/hora.

De acordo com Mário Silvestre, durante o dia de hoje é expectável que se mantenham as previsões meteorológicas, apesar de “algum desagravamento do ponto de vista da precipitação”.

Alertou para a chegada da depressão Marta, “que irá também trazer chuva intensa, nomeadamente na noite de sexta para sábado”.

“Mais uma vez estaremos perante um fenómeno meteorológico com previsões de bastante chuva e, inclusivamente, de bastante vento com rajadas que podem chegar aos 100 km hora”, disse aos jornalistas, numa conferencia de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Oeiras.

Tendo em conta o quadro meteorológico atual, e as consequências da tempestade Kristin, o responsável frisou que “o cuidado é ainda maior”, tendo em conta a possibilidade de queda de árvores e ou de alguma infraestrutura.

“Portanto, como nota prévia, exortar toda a população para um comportamento seguro e com muito cuidado para que não tenhamos problemas e mais vítimas a registar”, pediu.

Agência Lusa

